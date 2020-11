El fotógrafo reveló que la actriz le reclamó de que habría perdido proyectos laborales tras la agresión.

El pasado mes de julio Ernesto Zepeda denunció que Livia Brito y su pareja lo habían agredido en Quintana Roo. A casi cinco meses del acto de violencia, el fotógrafo reveló como va el proceso legal en contra de la actriz.

El paparazzo detalló en una reciente entrevista que la famosa lo acusó de que le arruinó su carrera ya que ha perdido proyectos laborales a causa de la polémica que se generó.

Durante una conversación con el periodista Gerardo Escareño para su canal de YouTube ‘Vaya Vaya’, Ernesto Zepeda puntualizó que el busca que la famosa y su novio le resarzan el daño económico que le causaron cuando tuvieron un violento percance.

A pesar de que ya pasaron cinco meses, el fotógrafo reveló que el proceso legal continúa y que la pandemia ha retrasado el proceso.

“El proceso continúa, en el Ministerio público se están descargando todavía todas las pruebas a pesar de que ya se cumplen en unos días cinco meses de esta situación, es algo complicado que tarde tanto, pero por la pandemia y por las pruebas que tienen que descargar las autoridades para tener la certeza de lo que sucedió” Ernesto Zepeda

En el video, Ernesto Zepeda detalló que él no desistirá de su demanda ya que sólo busca que el daño que le causaron sea pagado.

“Que cubran los gastos, Mariano Martínez, su novio, y Livia Brito son los dos responsables que tienen que cubrir los gastos médicos y los gastos que se han generado a raíz de esta situación” Ernesto Zepeda

El paparazzo reveló que en alguna ocasión se reunió con Livia Brito y su pareja para tratar de llegar a un acuerdo. Sin embargo, la actriz lo había acusado de arruinarle su carrera.

“Tuvimos oportunidad de reunirnos, me solicitaron sus abogados que si nos reuníamos para platicar para ver si podíamos llegar a un acuerdo, lo cual acepté (…) Nos vimos y me pidieron una disculpa los dos, pero no habían pasado ni dos minutos cuando ella me dice que yo destruí su carrera, que yo había deshecho su carrera por toda esta situación” Ernesto Zepeda

Al escuchar esa acusación, la abogada del fotógrafo salió en su defensa. Por su parte Zepeda aseguró que él no busca que la carrera de la famosa acabe.

“Fue un reclamo directo de ‘tú destruiste mi carrera’, e inmediatamente mi abogada le dijo Livia te equivocas, él no ha destruido nada, y vaya así es, si le han retirado trabajos o no la han querido contratar… a mí no me interesa destruirle la carrera a nadie” Ernesto Zepeda

El fotógrafo detalló que en esa reunión el abogado de ellos buscaba salirse con la tangente para que no se continuará con el proceso legal.

“Y el abogado se quería salir por la tangente, que cada quien se fuese, como en un accidente vial ‘cada quien con su golpe y ya’, pero ellos cometieron un delito, que es el robo con violencia y en Quintana Roo son de diez a dieciocho años de cárcel” Ernesto Zepeda

Ernesto Zepeda destacó que no busca que Livia Brito pise la cárcel, pero si quiere que se le repare el daño que le causaron.

“Por supuesto que no deseo eso, pero sí quiero que me repongan mis cosas y los gastos que he hecho” Ernesto Zepeda

Durante su entrevista el fotógrafo puntualizó que el desea que a Livia Brito le vaya bien, pero sólo desea que tanto ella como su novio se hagan responsables de sus actos.