Lidia Ávila recupera su perrito tras perderlo por varios meses

Lidia Ávila usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que después de que hace unos meses perdido su perrito ‘Hugo Sánchez’ ya estaba de regreso con ella, gracias a la ayuda de una conocida que reconoció a su mascota.

Fue en julio cuando la integrante de OV7 compartió en internet que su perrito se había escapado de su casa ubicada en la zona de Coyoacán, por lo que solicitó el apoyo de sus seguidores para poderlo encontrar.

En sus historias de Instagram, la cantante confesó que estaba muy triste por su pérdida y dijo que le dolían sus ojos de tanto llorar, además de eso agradeció el apoyo de todos los que le dieron recomendaciones para la búsqueda.

Lidia Ávila informó en ese momento que había lanzado una alerta amber canina para dar con su mejor amigo, pero ahora, tres meses después pudo regresar a casa, gracias al apoyo de la gente, luego de que este se escapara.

“Lo que pasa es que la chica que trabaja con nosotros, que es parte de la familia, estaba en la calle con su bebé cerca del lugar de donde se nos perdió y de repente vio un perrito muy parecido y empezó a gritar: Hugo, Hugo y el perro empezó a voltear pero él que traía al perro dijo: ‘no, este no es Hugo” Lidia Ávila

A través de un video publicado en su Instagram, relató la historia de cómo regresó 'Hugo Sánchez' a su casa: "nos vio, nos reconoció... la verdad no lo creemos, estamos sorprendidos de que haya regresado a casa... ya tiene su collar, ya tiene su plaquita, para que no me regañén", dijo la cantante.