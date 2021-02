Justin Timberlake lamenta haber sido tan inmaduro con Britney Spears y Janet Jackson, a quienes más afectó con sus acciones

En los últimos días, Justin Timberlake ha estado en el ojo del huracán debido al lanzamiento del documental de Britney Spears donde se toca la relación amorosa que ambos cantantes tuvieron cuando eran jóvenes peor sobre todo cuando terminaron y él se expresó despectivamente de la artista, así por cómo manejó las consecuencias de su atrevida actuación con Janet Jackson en el Super Bowl del 2004.

Debido a que lo están llamando de misógino y racista, Justin Timberlake da la cara y a través de un comunicado pide una disculpa pública por sus pasadas acciones argumentando que en aquel momento no había alcanzado la madurez.

“He visto los mensajes, etiquetas, comentarios e inquietudes y quiero responder. Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, escribe así como específica que su disculpa es directamente para su expareja Britney Spears y la cantante Janet Jackson.

“Me preocupo y respeto a estas mujeres. Sé que fracasé. Me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y, lo que es más importante, porque esta es una conversación más amplia de la que deseo de todo corazón formar parte y crecer”, agrega y dice ser consiente que en la industria musical existen fallas y que es verdad que se beneficia al hombre blanco.

"Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero beneficiarme nunca más mientras otros sean derribados” Justin Timberlake. Cantante

Finalmente tiene claro que su disculpa no cambiará su pasado pero si el futuro ahora que ha asumido sus errores, por lo que decide hacer el bien y apoyar a otros para que crezcan y sea de este un mundo mejor.

Jessica Biel reacciona a disculpa pública de su esposo

La primera en reaccionar a las palabras de Justin Timberlake, fue su esposa Jessica Biel, quien rápidamente le respondió con un “Te amo”.

Jessica Biel apoya incondicionalmente a Justin Timberlake @justintimberlake

Cabe recordar que Jessica y Justin comenzaron a salir en enero de 2007 y cinco años después se casaron. Actualmente el matrimonio tiene dos hijos: Silas de 5 años de edad y Phineas que nació al año pasado.