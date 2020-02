Lety Calderón asegura que sus hijos no están acostumbrados a los lujos

La actriz Lety Calderón aseguró que nunca le ha escondido nada a sus hijos, respecto a la situación legal de su padre Juan Collado.

Leticia Calderón, exesposa del abogado Juan Collado, quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte, confesó a los medios de comunicación que su hijo menor Luciano, está cumpliendo 11 años de edad por lo que el abogado lo contactó desde la prisión para felicitarlo.

“Hoy hablamos con él, le habló a Luciano por su cumpleaños, fuimos a comer con juanito hace poco, con mi suegra, mi cuñado, nos vemos seguido y con la esperanza de que salga pronto”. Leticia Calderón. Actriz

La actriz de telenovelas aseguró que nunca le ha escondido nada a sus hijos, respecto a la situación legal de su padre, incluso asegura que ellos saben más porque tienen gran manejo en redes sociales y ven las noticias al momento.

La actriz dijo también que siempre respetará las decisiones de su exmarido, y él en este momento no quiere que sus hijos lo vean en esta condición, dentro de la cárcel.

Por el momento ella se hace cargo de los gastos de Luciano y Carlo, niños que no están acostumbrados a una vida de lujos, incluso confesó que les gusta comer en fondas, además de que no usan ropa de marca. “Mis hijos son conscientes”.