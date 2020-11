Leticia Calderón confiesa que sus hijos no tienen buena relación con Yadhira Carrillo.

Leticia Calderón contó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda todo lo que hay detrás de su separación con Juan Collado y la relación que su ex pareja mantenía con sus hijos Carlo y Luciano antes de estar en prisión.

Primero confesó que fue muy duro para ella su separación, pero hay cosas que la actriz subrayó en entrevista que nunca dejarán de lastimarla y fue cuando su expareja no se despidió de sus hijos.

“Me duele hasta la fecha que no se haya despedido ni de sus hijos… y me seguirá doliendo…” Leticia Calderón

De la misma manera, Calderón contó que su ex la hizo firmar un convenio tras su divorcio. Donde decía que le pasaría una mensualidad para los niños y los iría a visitar cada semana, cosa que nunca pasó, dejando claro que ella nunca estuvo con él por dinero.

La actriz aseguró que la única condición que le puso a Juan para firmar era que para ver a sus hijos él fuera por ellos y él se los regresara, incluso tenía planeado rotarse las vacaciones para que los niños no perdieran contacto con él, pero la realidad fue otra. “Nunca han pasado una Navidad con él, nunca se han ido de vacaciones con él”, declaró.

Sobre si la relación entre sus hijos y Yadhira Carrillo es buena, la artista reveló que no, y en realidad los niños los mandaba con la enfermera, porque estaban muy chiquitos y Juan no sabe cambiar pañales ni nada, él me decía que no (la veían). Sí han ido a su casa, y yo les digo la respetan porque es la señora de esa casa y punto, te puede caer bien o te puede caer mal, pero tu dices ‘hola, buenas tardes, gracias, adiós’”.

Finalmente, Leticia Calderón contó que ahora que su ex está detenido ha hablado algunas veces con él, y que incluso mantiene una buena relación con su ex suegra y los hijos mayores de Juan Collado.