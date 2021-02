Leticia Calderón agradece a Juan Collado que mantenga una relación más cercana con sus hijos.

Ha pasado más de un año desde que Juan Collado, permanece en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México , y al ser exesposo de Leticia Calderón, la actriz ha hablado sobre cómo es la relación que mantiene él con los hijos que tienen en común.

Leticia Calderón reveló en entrevista para ‘Ventaneando’, que en las últimas semanas Juan Collado se ha acercado más a Luciano y a Carlo, ya que están en constante comunicación, además, aseguró que lo único que pide de su expareja es que esté al pendiente de sus hijos.

“Ha hablado ahorita muy seguido. Habló primero por lo de mi covid, el 14 de febrero, también obviamente por la muerte de mi papi. Ayer habló, eso es lo que le agradezco, que hable con los muchachos, porque a ellos les gusta escucharlo”. Leticia Calderón

En ese sentido, la protagonista de ‘Esmeralda’, comentó que un hijo siempre necesitará a sus padres, por lo que señaló de una “tontería” el estar peleados, o tomar a los hijos con algún interés.

Es así que Leticia Calderón reiteró que lo único que le ha pedido al actual esposo de Yadhira Carrillo es que esté cerca de sus hijos, dado que “no necesita nada” más.

“Afortunadamente trabajo desde muy pequeña. He ahorrado, no soy una persona que necesite cosas materiales, no me interesa, nunca me ha interesado. Cuando nos separamos yo no le pedí absolutamente nada, porque nunca estuve con él por eso, estuve con él por amor”. Leticia Calderón

Así habla Leticia Calderón con sus hijos sobre Juan Collado

Respecto a cómo aborda Leticia Calderón la situación que enfrenta Juan Collado en prisión con sus hijos, la actriz mexicana reconoció que todo es muy público y lo platica de tal forma que no existan dudas y sobre todo sin juzgar.

“Lo único que queda es platicarlo. Si ellos tienen alguna duda, lo platicamos. ‘Mamá, ¿Qué es lavado de dinero?’, ‘No sé, vamos a googlearlo y vamos a investigarlo’. No juzgamos, no culpamos, no opinamos”. Leticia Calderón

Y es que, la famosa detalló que tanto ella como sus hijos no saben nada del caso de Juan Collado, por lo que les indicó que pese a las circunstancias siempre deben apoyar a su familia.

Finalmente, Leticia Calderón comentó que por el momento no hay mucha posibilidad de que sus hijos visiten a Juan Collado, debido a que el acceso al reclusorio está muy restringido.