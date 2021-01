Leonardo Daniel contó que su experiencia con el coronavirus fue tan terrible que no se la desea ni a su peor enemigo

El actor Leonardo Daniel, quien hace unas semanas llegó a terapia intensiva a causa del coronavirus, habló sobre la dura experiencia que vivió y las secuelas que hasta el momento sigue padeciendo.

Ante ello, el actor de ‘El señor de los cielos’ suplicó a la gente que se siga cuidando para evitar infectarse, pues aunque él logró salvarse y afirmó que su caso no fue tan grave, dijo que vivió un infierno.

“Ni a mi peor enemigo ni a nadie en el universo le puedo desear que pase por lo que yo pasé, y no pasé por lo peor. No todo el mundo la está contando, yo soy de los afortunados” Leonardo Daniel

El coronavirus "afectó más del 60% de mis pulmones": Leonardo Daniel

En entrevista con ‘Sale el sol’, Leonardo Daniel contó que si bien, ya no requiere estar hospitalizado, aun sigue recibiendo atención médica para atender las secuelas que le dejó el coronavirus, pues llegó a afectar entre un 60 y un 80 por ciento de sus pulmones.

“Me dio neumonía, y eso afectó más del 60% de mis pulmones y lo que provoca es que no retienes el oxígeno, entonces tengo que tener el oxígeno a mi lado, duermo con oxígeno, todavía no puedo desprenderme y yo entré al hospital el 3 de noviembre, estamos a 8-9 de enero y sigo siendo dependiendo del oxígeno” Leonardo Daniel

Un agresivo tratamiento logro que Leonardo Daniel superara al coronavirus

Sobre los rumores generados en su momento de que había sido intubado , el actor reconoció que estuvo tan mal que llegó inconsciente al hospital .

“A mí no me tuvieron que intubar... Perdí el conocimiento por falta de oxigenación y me llevaron totalmente inconsciente y dijeron: ‘llega media hora más tarde y no llega’” Leonardo Daniel

Por fortuna, dijo, sus médicos lo sometieron a un tratamiento que lo ayudó a superar la enfermedad y hoy en día está lleno de expectativas sobre el futuro.