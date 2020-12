Lele Pons y Guaynaa confirman noviazgo con apasionado beso

Desde el lanzamiento de la canción "Se te nota" se rumoraba un romance entre Lele Pons y Guaynaa, mismo que finalmente se oficializó.

Los rumores resultaron ciertos, la relación entre Lele Pons y Guaynaa va más allá de una simple amistad. Ellos están saliendo. Son novios. Propiamente la pareja lo confirmó a través de sus cuentas de Instagram donde compartieron una sesión fotográfica que no solo incluye un beso…

Fue el fin de semana cuando los cantantes hicieron oficial su romance al publicar algunas fotos de sus breves vacaciones a unas nevadas montadas; se abrazan, se divierten, se besan apasionadamente. “MIO (Es oficial)”, escribió la cantante Lele Pons cuyo nombre real es Eleonora Pons Maronese.

Las reacciones no se hicieron esperar: “¡Qué viva el amor! Felicidades a los dos”, “Yeihhh”, “Lo dije desde el día uno. Ambos tienen buena química”, “Me encantan juntos. Dios me los cuide”, “Ha sido tuyo nena. Lo sabíamos”, “Sabíamos que iba a suceder”, “Esto es muy adorable”, “Ya era hora”, “Aprobada, hijo”, “Que sufran”, “Se les nota el amor”, “Un balazo me dolía menos”, “Llévalo a la luna por mi”, “Has encontrado a tu chica ideal”, “Arte”, “Ya amo a esta pareja”, se lee entre los comentarios.

¿Juanpa Zurita está celoso del romance entre Lele Pons y Guaynaa?

Ahora que todos sabemos que Lele Pons y Guaynaa son novios en serio y no de broma, fans están enloqueciendo y es que dan por hecho que más que química, sus rostros expresan felicidad de esa que suele ser verdadera y sólida por lo que les desean muchos años juntos.

Amigos de la nueva pareja ya no tienen que ocultarles el secreto, Juanpa Zurita fue de los primeros en saberlo y no, no está celoso, aún cuando un video demuestra lo contrario.

Verás, la cantante de “Se te nota” compartió un clip que la muestra en un momento cariñoso con su novio cuando de pronto aparece Juanpa quien se detiene a levantar una chancla misma que arroja. Como un boomerang el calzado abierto regresa a Lele, la golpea, y es así como interrumpe su beso con Guaynaa, por supuesto, todo se trata de una broma.