Lele Pons y Guaynaa tras confirmar que tiene una relación sentimental, no han dejado de mostrar el gran amor que existe entre ambos, ya sea con románticas y divertidas fotografías en las redes sociales, o con mensajes que se mandan.

Su química es tanta que ya surgen los rumores que pronto ambos artistas podría estar organizando su boda; incluso Lele ya fue cuestionada al respecto durante el programa estadounidense El Gordo y la Flaca.

“Yo creo, y te lo digo ahora, que me voy a casar con él” , se le oye decir a la polémica youtuber de 24 años, en una breve entrevista. Sin embargo, hace unas horas Lele Pons usó sus redes sociales para asegurar en sus historias de Instagram que no habrá boda y que esa entrevista estaba editada.

Pons, bastante molesta, aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y que por el momento ni ella, ni su novio el reguetonero Guaynaa de 28 años de dad tienen planeado unir sus vidas para siempre.

“Yo tuve una entrevista recientemente donde digo que me gustaría y espero casarme en 2 o 3 años, pero ellos quitaron eso y pusieron que me quiero casar ahora. No me quiero casar ahora, eso no va a pasar”

Lele Pons