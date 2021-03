Laura Zapata promueve petición para que despidan a Gustavo Adolfo Infante

A través de su cuenta de Twitter, Laura Zapata ha pedido a sus seguidores que firmen una petición para que Gustavo Adolfo Infante sea despedido.

A inicios del mes de febrero Gustavo Adolfo Infante protagonizó una pelea en vivo con el abogado de Laura Zapata. Tras este evento la actriz arremetió en contra del periodista y lo llamó “gusano”.

Sin embargo, parece que el conflicto no ha llegado a su fin ya que la hermana de Thalía promueve una petición para que el conductor sea despedido de Imagen Televisión.

Laura Zapata quiere que despidan a Gustavo Adolfo Infante

A través de su cuenta de Twitter, Laura Zapata ha impulsado una petición lanzada por Eloina del Río hace unos meses en la plataforma Change.org en donde se pide el despido de Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con lo que relata en el documento el periodista ha dado muestras de “machismo, misoginia, homofobia, racismo y discriminación”. En el documento también se detalla que el conductor utiliza la violencia verbal para agredir a las personas que no se encuentran de acuerdo con él.

En la petición se detalla que un hombre como Gustavo Adolfo Infante no puede estar al frente de ninguna emisión de Imagen Televisión ya que no muestra respeto para los televidentes.

Aunque la petición lleva algunos meses dentro de la plataforma Change.org, Laura Zapata le dio un nuevo impulso al compartirla en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, la actriz les pidió a sus seguidores sumarse a esta petición para que Imagen Televisión despida a Gustavo Adolfo Infante. Hasta el momento acumula 4042 firmas y esperan llegar a las 5000.

“Despido inmediato de Gustavo Adolfo Infante de los programas de Imagen TV. Firma esta petición para que al Gusano Amorfo Infame, patas de molcajete, lo saquen a patadas de Imagen Televisión por misógino, patán, feo y sin cuello” Laura Zapata

DESPIDO INMEDIATO DE GUSTAVO ADOLFO INFANTE DE LOS PROGRAMAS DE IMAGEN TV - ¡Firma la petición! https://t.co/oD9xaT0MKg vía @Change_Mex



Firma esta petición para q al Gusano Amorfo Infame, patas de molcajete, lo saquen a patadas de @ImagenTVMex por misógino,patán,feo y sin cuello — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) March 9, 2021

Gustavo Adolfo Infante recuerda pelea con Laura Zapata

Durante su encuentro con el Escorpión Dorado, Gustavo Adolfo Infante recordó su pelea con Laura Zapata y aseguró que no es el primer conflicto que tiene con la hermana de Thalía.

En el video reconoció que hace un tiempo también había tenido un conflicto con ella, pero se habían reconciliado. Sin embargo ahora se han vuelto a distanciar por la pelea con el abogado.

“Ahora que pasó lo de su abuelita me puso a su abogado, me peleé con el abogado en vivo porque no me pareció cómo me contestó, creo que me encabroné” Gustavo Adolfo Infante

Esto causó la molestia de Laura Zapata quien recurrió a sus redes sociales para hablar mal de Gustavo Adolfo Infante.