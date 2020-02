"No puedes decirle a un perro 'no ladres'": Laura Zapata arremete contra Niurka y Yolanda Andrade

Laura Zapata dice que siempre está en el ojo del huracán por gente que se dedica a hablar mal de ella a cambio de obtener fama.

El próximo 14 de febrero, Laura Zapata ofrecerá un concierto en Monterrey, Nuevo León. Tres días después compartirá escenario con Manuel José, el muchacho que dice sentirse hijo del fallecido José José. Ambos se presentarán en el Teatro Metropólitan.

En conferencia de prensa, la actriz habló de la polémica que puede desatar su colaboración con el joven cantante pero también terminó lanzándose contra José Joel, Niurka y Yolanda Andrade.

A la actriz de telenovelas como “El bienamado”, “La gata” y “La intrusa” no le preocupa lo que puedan pensar los hijos de 'El príncipe de la canción' sobre colaborar con Manuel José puesto que cuando trabajó junto a José Joel éste no le pagó hasta un año después y gracias a que su padre absorbió la deuda, razón por la que el productor no debe ni opinar.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre la mala relación que tiene con Niurka y Yolanda Andrade, la hermana de Thalía no quiso ni mencionar sus nombres y en su lugar a través del programa Sale el Sol aseguró que ellas hablan mal de su persona porque quieren colgarse de su fama.

“Ay no, guácala, no, no, no… es como, o sea, no puedes decirle a un perro no ladres perro, no, no… enojarte con el perro porque ladra no mi amor… yo soy una persona que siempre estoy en el ojo del huracán, pero por gentes que se quieren colgar de mi… entonces me vale, porque yo estoy activa, siempre estoy trabajando” Laura Zapata. Actriz

Sin más acá el video de las polémicas declaraciones de Laura Zapata:

Cabe recordar que el pleito entre Laura Zapata y Niurka se originó tras el repentino final de la obra de teatro “Celia el musical”. La ex de Juan Osorio y Alfredo Adame culparon a la actriz de cine, teatro y televisión del repentino termino de la puesta en escena. La cubana se lanzó contra la mexicana.

Mientras que la pelea con Yolanda surgió porque la conductora de Montse & Joe le pidió dejar de atacar a Thalía por lo menos un año.