La actriz, Laura Zapata dio su opinión acerca de la familia.

Como se sabe, Laura Zapata es una de las actrices que no tiene problemas en dar su opinión, por lo que ha estado involucrada en varias polémicas, y nuevamente, dio de qué hablar, debido a que dio su opinión acerca de la familia.

Y es que, en estas épocas navideñas, es común que las personas convivan con sus seres queridos, además de que algunos aprovechan para reconciliarse, sin embargo, Laura Zapata dejó en claro que no por ser familia uno debe de relacionarse con ellos si generan alguna inestabilidad emocional.

Entre las polémicas en las que ha estado envuelta Laura Zapata, están los desacuerdos que ha tenido con sus hermanas y, sin mencionar nombres, por medio de un video en su cuenta de TikTok, la actriz mandó un fuerte mensaje a la familia.

Laura Zapata comenzó diciendo que es raro el concepto de “si son familia deben relacionarse” , por lo que afirmó que no debería ser así, si son personas tóxicas .

“No si son personas tóxicas, entrometidas, que lo único que hacen es criticarte, no los quiero en mi vida y no me importa si somos familia”. Laura Zapata

Pareciera que el mensaje de Laura Zapata no es tan incierto, ya que sus seguidores comentaron que estaban de acuerdo con ella, y en ese sentido “entre más lejos mejor”.

Laura Zapata no planea reconciliarse con Ernestina Sodi

Laura Zapata no planea reconciliarse con su hermana, Ernestina Sodi, porque “está fuera de contexto y eso ya no lo quiere” , así lo reveló durante una entrevista para “Sale el Sol”.

La actriz dio esas declaraciones después de indicar que hay gente interesada en realizar una película sobre el secuestro que vivió junto a Ernestina Sodi en septiembre del 2002. Laura Zapata dijo que sí está interesada en el proyecto y que ya se puso en contacto con los responsables de escribir la historia que tiene que ser adaptada al cine .