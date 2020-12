Laura Zapata y Chumel Torres defendieron a Víctor Trujillo 'Brozo' por la polémica con Canal Once y se lanzaron contra AMLO.

Laura Zapata y Chumel Torres entraron en defensa del periodista Víctor Trujillo, mejor conocido como ‘Brozo’, quien estuvo en medio del escándalo el pasado 30 de diciembre de 2020 al ser criticado durante un programa de Canal Once.

Todo comenzó cuando en la emisión del 29 de diciembre del programa De Buena Fe, de Canal Once, la conductora Estefanía Veloz señaló a Víctor Trujillo de “payaso vagabundo” en relación a su personaje ‘Brozo’.

La actriz, Laura Zapata expresó su inconformidad con la cápsula del programa a través de su cuenta de Twitter , escribiendo que Canal Once había "caído muy bajo" .

“Quién es esta imberbe ¿comunicadora? (Estefanía Veloz). Qué bajo ha caído el Canal Once, dándole lugar a una vendida de los cuatreros. ¡Pierden credibilidad! Otra #AMLoser”. Laura Zapata

Por su parte, el comunicador, Chumel Torres se burló de los argumentos que según el Canal Once ha dado sobre Víctor Trujillo ‘Brozo’.

“Canal Once: 'Brozo es un personaje intrascendente y sin importancia actual'. Also Canal Once: Le dedica un bloque completo a Brozo”. Chumel Torres

Cabe mencionar que Víctor Trujillo ‘Brozo’ no se quedó de brazos cruzados y respondió a Canal Once que algo debió haber hecho bien para merecer una “pieza editorial” y agradeció por “tan alta distinción” .

En varias ocasiones tanto la actriz Laura Zapata como Chumel Torres han dado su opinión en contra del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y después de la polémica entre Víctor Trujillo ‘Brozo’ y el Canal Once, Chumel Torres lanzó un tweet contra AMLO, quien también ha sido criticado por el periodista Trujillo.

En su cuenta de Twitter, Chumel Torres escribió que el protagonista de este año había sido un "payaso" , pero no se trataba de ‘Brozo’.

“Este año el protagonista ha sido un payaso harapiento y vulgar. Y no es Brozo”. Chumel Torres

Posteriormente, Laura Zapata apoyó el mensaje de Chumel Torres indicando que la persona a la que se refería el comunicador era “el de palacio” .

Y, mientras Chumel Torres redactó que el Canal Once debía cambiar de nombre a ‘ChairoTV’, la actriz, Laura Zapata escribió una serie de tweets diciendo que López Obrador es “el peor presidente”.