Durante el programa ‘De Primera Mano’ Gustavo Adolfo Infante protagonizó una pelea con Carlos Cuevas. Tras la discusión Laura Zapata salió en defensa de su abogado.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz arremetió contra el periodista y lo tachó de “gusano” y compartió diferentes mensajes de usuarios que han criticado la actitud que tuvo el periodista en la entrevista.

Laura Zapata responde a Gustavo Adolfo Infante

Laura Zapata dedicó varios mensajes de Twitter para referirse a la pelea de Gustavo Adolfo Infante y su abogado Carlos Cuenca. En sus tuits la famosa se refirió al periodista como un “gusano”.

“Se va a quedar sin seguidores, ah qué gusanito! (…) Para eso me gusta el gusano” Laura Zapata

Se va a quedar sin seguidores !!! A qué gusanito !!!

Para eso me gustaba el gusano !!!

Para la actriz el accionar de su abogado fue muy bueno, pero el periodista solo buscaba sacar chisme y no informar a las personas sobre la situación de su abuelita Eva Mange.

“Así es, pero el vendido tenía que sacar el cobre. El chisme es su nivel (…) No sabe qué es eso, no terminó la primaria” Laura Zapata

Así es pero el vendido tenía que sacar el cobre. El chisme es su nivel

No sabe que es eso, no termino la primaria !!!

El abogado de Laura Zapata da su versión de la pelea con Gustavo Adolfo Infante

Por su parte el abogado de Laura Zapata dio una entrevista al programa ‘Chisme no Like!’ donde aseguró que Gustavo Adolfo Infante tiene “bajo coeficiente intelectual”, por lo que no comprendía su respuestas.

“Es lo importante del tema no para que esta persona quiera lucirse, no me sentí cómodo, reconocí en ese momento que no se puede hablar con una persona de bajo coeficiente intelectual y por eso me retire y no le falté al respecto, no hubo comunicación” Carlos Cuenca

Carlos Cuenca puntualizó que el periodista siempre quiso llamar la atención y dirigir la entrevista como él quería.