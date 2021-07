Laura Flores alarmó a todos sus seguidores al revelar que fue intervenida de emergencia, luego de sufrir un terrible accidente. Su publicación de inmediato se hizo viral.

La actriz compartió que fue hospitalizada luego de que su pie fue aplastado durante un paseo en bicicleta. La famosa detalló que este fin de semana un conductor distraído fue el culpable de su incidente.

En su cuenta de Instagram, la celebridad explicó que uno de sus paseos no terminó como esperaba ya que una persona acabó aplastándole su pie. Afectando uno de sus dedos, el cual tuvo que ser intervenido en una cirugía, ya que lo tuvieron que reconstruir.

“Accidente en bicicleta, un conductor distraído no me vio, se echó en reversa y su llanta pasó sobre mi pie. Reconstrucción del dedo medio. ¡Esto duele mucho! ¡Gracias por atenderme de inmediato, Dr. Michael Cohen!"

Su publicación la acompañó con una fotografía de su pie, en el que aún se le puede ver hinchado por el accidente, pero ya se le muestra después de la intervención quirúrgica.

A pesar de lo aparatoso del accidente, Laura Flores# se encuentra en proceso de recuperación. La reacción de sus seguidores no se hizo esperar y de inmediato la llenaron de mensajes positivos en el que le deseaban que se cuidara para que pronto pudiera salir de esta situación.

“Qué mala onda y justo en medio de esta situación de contingencia”, “Cómo debe doler, cuídate mucho”, “A mejorarse Laura, cariños desde Chile”, “Gracias a Dios que no pasó a mayores”, son algunos de los mensajes que recibió en su cuenta de Instagram.

Hace unos meses Laura Flores reveló que tenía que ser operada de urgencia de una hernia en las vértebras. La cirugía fue un éxito y en entrevista con la revista Quién puntualizó que antes de su cirugía se encontraba muy nerviosa.

"Estaba muy nerviosa antes de la cirugía, toda la semana me la pase preocupada tratando de hacerme tonta y no pensar en el tema pero gracias a Dios ya pasó y salió bastante bien. Lo que pasa es que m empecé a sentir mal, perdí la fuerza en la pierna izquierda y la empecé a sentir adormecida, entonces no tenía fuerza”

Laura Flores