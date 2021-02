Laura Bozzo asegura que si Ricardo Crespo abusó de su hija merece pena de muerte

Laura Bozzo habló sobre las acusaciones por abuso sexual en contra del actor Ricardo Crespo y Vicente Fernández.

El pasado 15 de febrero se dio a conocer que Ricardo Crespo había sido detenido por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija.

Tras la polémica generada Laura Bozzo habló sobre el tema y aseguró que si se demuestra que el actor es culpable debería de tener pena de muerte.

Laura Bozzo asegura que las denuncias de abuso sexual se deben de hacer a tiempo

En el video compartido por el programa ‘Sale el Sol’ Laura Bozzo habló sobre la acusación de abuso sexual que enfrenta Ricardo Crespo. En este sentido destacó que para una denuncia de esta magnitud debe de haber las pruebas suficientes.

“A mi me gusta leer el expediente, ¿Qué pruebas hay? Me gustaría ver la prueba, me gustaría ver todo, realmente si esto ha sucedido” Laura Bozzo

La conductora también señaló que podría ser una venganza de su expareja, pero en caso de que se compruebe de que el actor es culpable debería de tener pena de muerte.

“O si es un problema de pareja, yo te digo con toda sinceridad si ha sucedido le doy pena de muerte. Pero si es un invento de la esposa también” Laura Bozzo

Sobre el caso de Vicente Fernández , Laura Bozzo aseguró que es un tema diferente ya que la denuncia viene 40 años después.

“Está detenido porque seguramente le han hecho un análisis medico legista y han descubierto el ADN del padre, si es así pena de cárcel de por vida. Pero que vengas después de 30 años o 40 años a decir me violó, es que quiere colgarse a mi me parece totalmente fuera de lugar” Laura Bozzo

Laura Bozzo asegura que las personas de la tercera edad no deberían estar en asilos

En el video Laura Bozzo también fue cuestionada por el caso de la abuelita de Laura Zapata y Thalía . La famosa detalló que ella considera que ninguna persona mayor debería de estar en un asilo.