VIDEO: Laura Bozzo presume que Cardi B es su fan

Laura Bozzo no dudó en presumir vía Instagram un video en el que Cardi B grita su famosa frase 'que pase el desgraciado'.

Laura Bozzo ha comprobado en carne propia el dicho popular de que “el mundo es un pañuelo”, pues se ha enterado que la famosa rapera Cardi B, es su gran admiradora e incluso durante un video en vivo le hizo un homenaje.

Hace unos días, Bozzo salió en defensa de la estadounidense, quien fue blanco de críticas por haber sido stripper años atrás. La peruana consideró poco válido que la gente use el pasado de las personas para condenarlas.

“Me refiero a todas las cosas que se dicen de Cardi B. Que si fue teibolera, que no es ejemplo. Oigan, para ser teibolera hay que ser artista”.

Laura Bozzo.

Cardi B hace homenaje a Laura Bozzo

Al enterarse de tal gesto, Cardi B no dudó en acudir a su cuenta oficial de Twitter para celebrar que la ‘señorita Laura’ la conozca e incluso citó la frase que por años repitió la ‘abogada de los pobres’ en su famoso talk show ‘Laura en América’.

“No puedo creer que la señorita Laura me conozca… ¡QUE PASE EL DESGRACIADO!”

Cardi B.

I can’t believe Senorita Laura knows me 😱........QUE PASE EL DESGRACIADO !!! — iamcardib (@iamcardib) March 7, 2020

Cardi B deja 'en SCHOK' a Bozzo por video

Posteriormente, comenzó a correr en redes sociales un video de Cardi B extraído de una transmisión en vivo, donde la rapera aparece gritando con emoción la frase de Bozzo.

Al enterarse, Laura Bozzo no dudó en presumir la grabación a través de Instagram y declararle su absoluta admiración.

‘‘Estoy en SCHOK mi adorada @iamcardib cantando que pase el desgraciado, qué emoción soy su fan la amooooo’’.



Laura Bozzo.

En entrevista con el programa Hoy, la conductora de televisión contó que conoció a Cardi B gracias a su hija Alejandra, quien le ha puesto sus canciones y entrevistas.

"Soy fan (…). Me encanta esa forma de hablar, yo decía ‘esta parece mi hija’, si yo hubiera nacido en esta generación sería ella”. Laura Bozzo.

Laura Bozzo vislumbra amistad y reunión con Cardi B

Es por ello que cuando la ‘señorita Laura’ se enteró de que la atacaban por su pasado, decidió defenderla, lo que espera, pueda marcar el inicio de una amistad entre ambas.

“Yo no pensé que me pudiera conocer, de verdad, me quedé en shock, mi hija saltaba, me decía: ‘mamá ¡te conoce Cardi B’!”. Laura Bozzo.

Incluso, Laura confió que algún día ambas se encontrarán y ella le dará un fuerte abrazo e incluso ya ha pensado en un regalo muy especial.