Sin censura, Laura Bozzo da un adelanto de su canal en YouTube

Tal y como lo prometió, ese 2020 Laura Bozzo se estrena como youtuber. Finalmente presentó el primer adelanto de su canal.

Aprovechando que millones de personas disfrutan de un sin número de programas transmitidos por Internet ya que en los últimos días se la han pasado la mayor parte del día frente a pantallas debido a la pandemia por coronavirus Covid-19, Laura Bozzo presenta el primer adelanto de su canal en YouTube.

“¡Qué pase Laura!” es el nombre del primer episodio que abordará un poco de la vida de la polémica peruana.

“Dicen que estoy totalmente loca pero es muchísimo peor de lo que ustedes se imaginan. He decidido abrir una plataforma para compartir con ustedes todo lo que yo soy. Sin tabúes, sin censuras, lo que me hace reír, lo que me hace sufrir, lo que me apasiona, lo que me inspira, todo lo que soy” Laura Bozzo. Conductora de televisión

Asimismo recuerda su arresto de tres años por defender los derechos de una niña no reconocida y que aún, pese a críticas y ataques, siga vigente este 2020 cumpliendo ya 25 años de carrera artística.

Por supuesto pidió a sus fieles seguidores suscribirse a su canal: “no olvides darle a la campanilla y que pasen los suscriptores”, dice muy emocionada previo a concluir su primer video publicado en la plataforma.

Este será el regreso de Bozzo a la pantalla. Recordemos que su programa Laura en América en donde se tocaban temas de maltrato a la mujer, a niños y adolescentes, así como problemas de alcoholismo y drogadicción, incluso temas de amor e infidelidad, fue cancelado en 2001 por América Televisión; sin embargo, continuó trasmitiéndose por Telemundo.

En 2010 cambió de nombre, formato y hasta de televisora. Se transmitió por TV Azteca y un año más tarde dio un nuevo giro para llegar a Televisa, inevitablemente también lo cancelaron.