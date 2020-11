Laura Bozzo ofrece asesoría legal a Tefi Valenzuela

La conductora pide justicia para su compatriota así como para todas las mujeres que han sufrido violencia.

Laura Bozzo se mantiene firme, desea que Eleazar Gómez vaya a prisión tras haber golpeado a su prometida Tefi Valenzuela, por lo que se está ofreciendo para darle asesoría legal a la modelo.

En declaraciones para el programa Despierta América, la llamada “Abogada del pueblo” vuelve a alzar la voz en contra de la violencia hacia las mujeres por lo que condena las recientes agresiones cometidas por el actor Eleazar Gómez, quien actualmente se encuentra en el Reclusorio Norte tras ser vinculado a proceso por violencia familiar equiparada.

“¿Tenemos que esperar hasta que esté muerta para alzar la voz? Para mi este señor (Eleazar) es un desgraciado, tiene que estar en la cárcel y hay que hacer justicia para ella”, dijo enfurecida 'La señorita Laura' así como ofreció su apoyo y ayuda a su compatriota.

“Le he escrito a través de mensajes privados, en Instagram, que puede contar conmigo para lo que sea, con todas las mujeres, sea quien sea, han contado con mi apoyo y mi ayuda legal no solo emocional, son cosas que dañan profundamente, destruyen la autoestima, al dignidad de la mujer y esto no se puede tolerar” Laura Bozzo. Conductora de televisión

Asimismo dijo admirar a Tefi Valenzuela por su valor de mantenerse firme en su denuncia pese a ser extranjera y estar recibiendo ataques por parte de fans del actor de telenovelas.

Finalmente dio su punto de vista como abogada asegurando que de acuerdo al código penal, las heridas que Eleazar le dejó a Valenzuela en la cara se consideran graves por lo que duda pueda librarse fácilmente. “Yo no le deseo mal simplemente quiero que se haga justicia y que los hombres aprendan que no es un juego tocar a una mujer”, señala.