“Una mujer que destruye hogares no es ejemplo”: Laura Bozzo vuelve a lanzarse contra Irina Baeva

Laura Bozzo vuelve a arremeter contra Irina Baeva, a quien no baja de una mujer destruye hogares, una hija de la ching... Acá sus declaraciones.

Sin pedirlo, Geraldine Bazán se sumó a Laura Bozzo en su equipo. La conductora de televisión se enfrascó en una pelea con Irina Baeva, quien dicen no la inspira sino la “denigra”, palabras que llegaron a oídos de la actriz rusa y que ésta rápidamente contestó asegurando que no le interesa lo que piense sobre ella ya que ni siquiera la conoce y mucho menos sería alguien a quien le pediría consejos.

Por supuesto las declaraciones molestaron aún mas a la señorita Laura, quien volvió a subirse al ring para un segundo round con la novia de Gabriel Soto.

A través del programa Sale el Sol, Bozzo se lanzó con todo contra la actriz a quien cataloga como una "destruye hogares".

“Los hijos para mí, para Laura Bozzo, son sagrados, y los hijos no se tocan, y alguien que usa las redes sociales para presumir una aventura es una hija de put*, y póngale pit, es una hija de la ching*da, y póngale pit, que me vale un carajo lo que puedan decir. Mamita Irina Baeva, a mí, tú no me representas, olvídate, jamás” Laura Bozzo. Conductora de televisión

Aplaudió que recientemente a Irina le hayan cancelado su participación en “What a Woman Mx” donde compartiría su conferencia “Arriba Eva”.

Cabe señalar que "What a Woman" celebra cada año el Día Internacional de la mujer y organizada ponencias, talleres e invitan a mujeres para ofrecer pláticas de empoderamiento femenino.

“Una mujer que no es inspiración para nadie, una mujer que destruyó un hogar, a mi criterio, no es una persona que va a dar ningún tipo de mensaje”, dijo Laura Bozzo al mismo tiempo que reconoció que la novia de Soto es muy guapa aunque lamentó que su belleza solo sea física.

“Hermosa, preciosa, es una diosa, es una cosa impresionante lo linda que es, pero como mujer, no es ejemplo para nadie, una mujer que destruye hogares para mi no es ejemplo” Laura Bozzo. Conductora de televisión

Pero la actriz de la telenovela “Soltero con hijas” no fue el único blanco, a Gabriel Soto también le llegó el ataque.

“No digo que Gabriel Soto no sea el culpable, ese desgraciado lo declaré la rata del año, o sea el mero mero de los desgraciados, pero para ser desgraciado es como cuando cometes un crimen, cuando cometes un crimen no es solamente quien lo comete, sino quien ayuda a cometerlo” Laura Bozzo. Conductora de televisión

Finalmente explicó que su molestia con Irina es que la famosa involucrara a las hijas de Geraldine Bazán, así como asegurara se casará con Gabriel y le dará un hijo hombre.