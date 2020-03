Laura Bozzo lanzó contundentes críticas en contra de Irina Baeva; aseguró que ninguna mujer se siente representada o inspirada por ella

La polémica Laura Bozzo opinó, otra vez, sobre lo que ni le toca. Esta vez emitió terribles declaraciones en contra de Irina Baeva, luego de que a la actriz le impidieran ofrecer una conferencia en 'Arriba Eva'.

En la sección ‘Laura Opina’ del programa ‘El gordo y la flaca’, Laura Bozzo se le arrojó a la yugular a Irina Baeva quien fuera noticia hace unas semanas por su participación en el evento ‘What A Woman MX’ -con motivo del Día Internacional de la Mujer- y, quien después de muchos ataques decidió cancelar su participación.

Es por esto que Laura Bozzo opinó respecto a su salida y señaló que:

“Con el ejemplo se educa, ¿cuál es el ejemplo nos va a dar Irina Baeva? ¿Cuál es el motivo de inspiración Irina? ¿El haberte metido y destruir una familia?” Laura Bozzo, conductora

La opinión de Laura Bozzo fue contundente en contra de la actual novia de Gabriel Soto, y quien asegura no representa a la mujer pues no es motivo de inspiración.

Por otro lado, de acuerdo al comunicado que Irina subió a sus redes sociales, explicó que el motivo de su “cancelación” se debió a las fuertes críticas, motivo por el cual los organizadores del evento decidieron “bajarme del programa y cancelar el acuerdo que teníamos”.

Ante esto, Laura Bozzo aseguró que existen mujeres como ella que se han “roto el lomo” en defensa de la mujer por lo que no se sentían representadas por alguien como Baeva:

“Tú no eres inspiración para ninguna mujer. No nos inspiras, a mí me denigras como mujer”. Laura Bozzo, conductora

Finalmente aseguró que una mujer debe amarse lo suficiente y jamás destruir una familia “porque nadie es feliz en la desgracia ajena”, puntualizó.