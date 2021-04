Eleazar Gómez: Laura Bozzo cree que sus disculpas fueron un show

Laura Bozzo destacó que Eleazar Gómez no sólo debe arrepentirse sino tener consecuencias por haber agredido a Tefi Valenzuela.

En entrevista para varios medios, Laura Bozzo se refirió a las disculpas públicas realizadas por Eleazar Gómez para Tefi Valenzuela y aseguró que para ella, solo fueron un show.

En el video retomado por el programa ‘De Primera Mano’ la conductora destacó que no basta con estar arrepentido, sino que también debe de existir un castigo.

Laura Bozzo: “Cuando uno se disculpa de corazón no tiene que hacer shows a través de Instagram”

Durante su conversación Laura Bozzo destacó que en esta clase de delitos de agresión no basta con solo disculparse, sino que además debe de haber un castigo para que otras personas sepan que va a haber consecuencias si violentan a una mujer .

“Yo creo que no vale solamente arrepentirse, es algo que se debe prevenir. Y que quien comete ese tipo de delitos sepa que va a haber consecuencias” Laura Bozzo

La presentadora puntualizó que cualquiera que agreda a una mujer tiene que pagar.

“Se vale que se haga todo el proceso y que se determine qué tipo de maltrato. Quien hace algo así tiene que pagarla” Laura Bozzo

Laura Bozzo también se refirió a las disculpas públicas que le pidió Eleazar Gómez a Tefi Valenzuela y consideró que se trató de un show.

“Cuando uno se disculpa de corazón no tiene que hacer shows a través de Instagram o redes. Tiene que ir, con el corazón en la mano, con la persona que ofendió y tiene que decirle a ella en privado lo que siente” Laura Bozzo

La peruana consideró que las autoridades son las que deben de ver los antecedentes de una persona que es acusada de agresión, ya que el actor ya contaba con antecedentes de violencia y puede representar un riesgo para la sociedad.

“Creo que la justicia tendrá que prever todo esto para futuro. Cuando hay este tipo de maltrato, debe haber un tratamiento psiquiátrico que se tiene que ver el grado de peligro que puede tener esta persona en la calle, porque hay grados de peligrosidad en todo. Y si él tiene muchos antecedentes y representa un peligro, ya es psiquiatra y pena privativa de la libertad” Laura Bozzo

Antes de finalizar su video, Laura Bozzo cuestionó que Tefi Valenzuela aceptó el dinero de Eleazar Gómez pues detalló que eso mancha la causa.