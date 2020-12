Mientras Ninel Conde se las ingeniaba para controlar a la prensa, Larry Ramos emprendía huida sin importarle que su esposa se quedara sola.

Niurka Marcos, la llamada ‘Reina del escándalo’, tiene competencia y muy fuerte: Ahora es Ninel Conde quien acapara titulares por la polémica que su vida privada genera. Su batalla legal con Giovanni Medina no es lo único de lo que el mundo habla, también de su matrimonio con Larry Ramos.

Pese a que la protagonista de la puesta en escena “A oscuras me da risa” ha intentado minimizar las acusaciones por fraude contra su esposo, la prensa no deja preguntarle sobre la situación del empresario , razón por la que ella ha decidido guardar silencio aún cuando le complican la tarea.

Recientemente, Ninel Conde incomodó a los reporteros cuando a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, junto a su esposo Larry Ramos, la prensa la acaparó buscando respuestas sobre los escándalos del empresario. Sobre el tema, ella solo respondía:

“No tengo nada qué decir, les agradezco mucho… Ahí está, pregúntenle... Me va a dejar el avión. Haber tranquilos, no se vayan a lastimar mis amores. No me arrinconen” Ninel Conde

Mientras la llamada ‘Bombón Asesino’ intentaba calmar a la prensa, Larry caminaba de lado contrario. Sin importarle nada apresuró el paso y la dejó sola. El momento quedó registrado tal y como lo muestra el video que el programa Ventaneando publicó en su cuenta de Instagram.

Larry Ramos huye de la prensa

Desde su matrimonio con Ninel Conde, e incluso antes, Larry Ramos se ha negado a platicar con la prensa sobre las acusaciones en su contra; no obstante, no ha negado que tiene millonarias deudas por las que está siendo demandado.