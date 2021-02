Tras rumores de la ruptura de Lambda García y Luja Duhart, el conductor de Hoy estalla contra sus seguidores y les pide respeto.

Una de las parejas más sólidas en el mundo del espectáculo es la de Lambda García y Luja Duhart, sin embargo desde hace algunos días han surgido fuertes rumores de que su relación llegó a su fin.

Ninguno de los dos famosos a confirmado su ruptura, pero en los últimos días se han mantenido alejados. Es por ello por lo que constantemente sus seguidores los han cuestionado sobre su noviazgo.

Cansado de la situación, Lambda García explotó contra sus seguidores y les pidió respeto y no tratar de indagar sobre su vida íntima.

¿Qué pasa entre Lambda García y Luja Duhart?

El 14 de febrero el cantante Luja Duhart sorprendió a sus seguidores al compartir en sus Instagram Stories un video en donde dejaba ver que había problemas en su relación con Lambda García.

“Y es no es que sea ‘no bueno’ pero es un poquito más difícil, que a veces se necesita un poquito como guardar para saber hacia dónde ir” Luja Duhart

La revista TV Notas publicó que el conductor de Hoy y el cantante habían terminado su relación de 8 meses. Pero fue Luja quien desmintió la noticia al compartir en Instagram una foto en la que aparece Lambda García y la acompañó con el siguiente mensaje: “¿Hay algo que revista TV Notas sepa que yo no?”.

Sin embargo desde ese momento no se han mostrado juntos y han compartido una serie de mensajes en los que dejan ver que su relación esta pasando por momentos complicados.

Ninguno de los dos famosos ha hablado abiertamente de su relación y si existe una ruptura.

Lambda García se niega hablar de su supuesta ruptura con Luja Duhart

El fin de semana pasado Lambda García viajó a San Miguel de Allende, en compañía de familia y amigos como Ferka y Christian Estrada. Ahí el conductor de Hoy estalló contra sus seguidores y les pidió respeto a su vida privada.

"Me llegaron varios mensajes en DM sobre un tema que todavía no tienen conocimiento, solamente les voy a pedir un favor: No juzguen por juzgar, no hablen por hablar seamos empáticos con lo que le pasa al otro muchas veces no sabemos lo que está en la cabeza de uno muchas veces uno no quiere compartir..." Lambda García

El famoso compartió un video en sus Instagram Stories donde les pidió a sus seguidores ser empáticos y no juzgar sin conocer lo que hay atrás.