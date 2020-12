Lambda García confesó que está Navidad sí se reunirá con su familia

Las celebridades se encuentran preparando para la Navidad, aunque por la pandemia por el Covid-19 se ha recomendado evitar reuniones. Sin embargo, Lambda García confesó que su familia tomó algunas medidas para poderse ver.

En entrevista Lambda García detalló que todos los miembros de la familia que se querían reunir debían de pasar por una pequeña cuarentena para evitar contagios.

¿Cómo celebrará Lambda García la Navidad?

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Lambda García reveló que si habrá reunión familiar para celebrar la Navidad.

El presentador puntualizó que pusieron como condición para evitar contagios que los asistentes pasaran por una pequeña cuarentena de diez días.

“Esta Navidad que es diferente pedimos una pequeña cuarentena antes de la cena, entonces los que quieran ir a la casa de mi mamá van a tener que estar diez días cuidándose, porque vienen mis abuelos, hay gente mayor que necesitamos que este bien” Lambda García

Lambda García puntualizó que aunque trata de cuidarse en las fiestas decembrinas es momento de estar tranquilo y pasarla bien, posteriormente ya se preocupará por la dieta. El conductor detalló que su especialidad para la Navidad es la ensalada de manzana.

El conductor de Hoy también reveló que en su familia hay intercambio, pero puntualizó que no se trata de regalos caros sino de pasarla muy bien en ese día.

Lambda García revela que le gusta iniciar el año “cuchareado”

En su entrevista, Lambda García confesó que es una persona que le gusta seguir rituales.

“Salgo con maleta, barro la casa, aviento lentejas, me pongo una moneda en el pie izquierdo, sí tengo mis rituales porque me gustan, me la paso bien y me da mucha risa y pues tengo fe de que alguno de esos sirva” Lambda García

En su conversación el presentador fue cuestionado sobre si le gusta despertar calientito el primero de enero. Por lo que el famoso sólo esbozo una sonrisa y aseguró: “Así es, sobre todo eso, así cuchareado”.