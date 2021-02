Lambda García dijo que en su momento le pediría ayuda a una amiga para convertirse en padre, ya que no piensa recurrir a la adopción

El conductor del programa ‘Hoy’, Lambda García, confesó que le encantaría convertirse en padre dentro de unos años, deseo que podría hacer realidad con ayuda de una amiga, quien se convertiría en su vientre de alquiler.

Hace casi dos años, Lambda García vivió momentos turbulentos luego de su truene con el también actor Polo Morín, en medio de rumores de infidelidad. Meses después, el actor se dejó ver con su actual pareja, el cantante Luis Javier Duhart, mejor conocido como ‘Luja’, con quien ha forjado una relación estable.

Tan bien están que ya viven juntos y han compartido situaciones muy fuertes, como el contagio de ambos por Covid-19. Esto ha hecho que Lambda García comience a pensar en iniciar una familia, según reveló.

"Le pediría el favorcito a una amiga”: Lambda García

En entrevista con reporteros, Lambda García, el villano de la telenovela ‘La reina soy yo’ contó que en este momento se encuentra muy feliz y estable con su pareja 'Luja', por lo que ya vislumbra la posibilidad de convertirse en padre dentro de unos años.

Sin embargo, el conductor de ‘Hoy’ descartó que eso vaya a suceder mediante la adopción, pues desea que sus vástagos tengan su ADN, ante lo cual un vientre de alquiler es la opción que más le atrae para iniciar una familia.

“En un futuro me encantaría [convertirse en padre]. Me gustaría tener míos… sí, le pediría el favorcito a una amiga”. Lambda García

Lambda García también planea casarse... en unos años

Lambda García puntualizó que por ahora solo es una idea, ya que necesitaría planear muy bien las cosas antes de dar un paso tan importante en su vida como la paternidad.

“Mira no sé lo que se pueda hacer, lo que pueda pasar, me gustaría tener hijos, me gustaría tener mis hijos, me gustaría casarme, son cosas que pones al viento y lo que venga estoy feliz” Lambda García

Finalmente, Lambda García dijo que a pesar de tener estos planes aún no investiga a detalle todas las posibilidades que tiene para convertirse en padre en unos cinco o seis años.

