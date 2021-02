Tras la polémica de Vicente Fernández por tocamientos indebidos a una fan, Kuno Becker y Carlos Ferro realizaron una parodia.

Vicente Fernández se encuentra en medio de la polémica luego de que se difundieran videos en donde se le acusa de tocamientos indebidos a mujeres que se habían acercado a pedirle una fotografía.

Kuno Becker y Carlos Ferro decidieron burlarse de esta situación por lo que realizaron una parodia, sin embargo el video fue eliminado por las críticas que recibió.

Kuno Becker y Carlos Ferro hacen parodia de tocamientos indebidos de Vicente Fernández

En el programa ‘Despierta América’ compartieron el video de Kuno Becker y Carlos Ferro haciendo una parodia de la polémica que invade a Vicente Fernández.

En el clip se muestra a Kuno Becker burlarse de la situación y le toca el seno a su compañero de la telenovela ‘Fuego Ardiente’.

En manera de parodia los famosos simulan que se van a tomar una foto, pero Becker decide rodear con el brazo a su compañero y posa su mano a la altura de su pecho, lo toca en varias ocasiones e incluso aprieta el músculo.

De acuerdo con los conductores del programa Kuno Becker decidió borrarlo de su cuenta de Instagram, debido a las críticas que recibió por burlarse de un tema sensible. Pero el tiktok ya dio la vuelta en redes sociales.

La mayoría de los comentarios refieren que no se debe tomar como gracioso las faltas de respeto hacia una mujer. Además arremeten contra Kuno Becker y Carlos Ferro por no mostrar sensibilidad hacia el tema.

“Para mí eso fue una falta de respeto nada chistoso”, “Y era un chiste? Donde esta lo gracioso?”, “Qué lástima que lo borro porque quieren que se olviden de lo que a hecho el Chente con las fans a mi no me dio gracia y hoy si que Kuno lo hizo si se enojan, todavía Vicente sale después con la esposa que seguro es la señora del perdón con unas palabras en su foto no pues una familia ejemplar no es”, fueron algunos de los mensajes en la publicación.