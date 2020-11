El conductor se pronunció en contra del magnate estadounidense y aseguró que es el nuevo Hitler.

En el marco de las elecciones de los Estados Unidos, Kuno Becker utilizó su cuenta de Twitter para arremeter en contra de Donald Trump.

A través de varios posts el actor dejó en claro cuáles son sus preferencias políticas y fue muy contundente al momento de asegurar que el candidato republicano “ es un pedazo de mierda ”.

El martes 3 de noviembre, el famoso compartió un mensaje en el que señalaba que los ciudadanos decidirán si quieren un camino de democracia.

“Saben quién es el racista. Saben quién no. Estados Unidos hoy decide el camino del fascismo o el de la luz y la democracia” Kuno Becker

Posteriormente compartió otro mensaje en el que puntualizó que en el caso de que vuelva a ganar Donald Trump él tiene pensado irse del país americano ya que estaría en el poder nuevamente un hombre que no respeta la vida. En su post volvió al referirse al “ Holocausto Latino ”.

“HOY, si gana TRUMP, yo me voy de USA, porque si gana ese RACISTA, ese ANTI MEXICANO, ese FASCISTA, yo no tengo nada que hacer en un país que no cree en la JUSTICIA. TRUMP ES UN CRIMINAL, que no respeta a las mujeres, que no respeta la vida y que comienza un holocausto LATINO” Kuno Becker

En otro tuit, Kuno Becker comparó al magnate estadounidense con Hitler, asegurando que empezará una nueva era de exterminio, pero ahora de la raza latina.

“Trump es el nuevo HITLER. TRUMP va a EXTERMINAR A LA RAZA LATINA. Si hoy gana TRUMP, me uno a la alianza en contra de los buenos, que se dejaron llevar por el lado oscuro” Kuno Becker

Kuno Becker reveló que su abuelo fue nazi, por lo que no está dispuesto a aceptar un mundo en el que se vuelva a dividir por razas.

“Yo vengo de una familia de un abuelo NAZI. El, mi abuelo KUNO, creía en la raza superior. YO NO CREO EN ESO. Yo soy MEXICANO. Para mi no hay razas. TRUMP cree en razas superiores e inferiores” Kuno Becker

Por último, puntualizó que gane quien gane en las elecciones de Estados Unidos, el peleará para que se eliminen las diferencias de género. Además, le mando un contundente mensaje a Donald Trump.

“Gane hoy en USA quien gane, voy a dedicarme, a hablar, a hacer, a accionar, las cosas que IGUALEN a todos. TRUMP ES UN PEDAZO DE MIERDA, por el hecho, de creer en superioridad de razas. En diferencias de género” Kuno Becker