Kristal Silva reveló en 'Mimí Contigo' que vio de cerca la muerte

Kristal Silva, acudió a una entrevista con la conductora Carmen Muñoz en el programa 'Mimí Contigo', ante quien confesó que alguna vez estuvo a punto de morir durante una cirugía.

Kristal Silva también recordó que padeció una dura depresión durante seis meses luego que le quitaran los implantes de senos que tenía y debió ponerse relleno ortopédico.

La hermosa modelo y conductora Kristal Silva contó que era una joven insegura y con problemas alimenticios, entre lágrimas reveló que previo a participar en certámenes de belleza era una joven insegura con su apariencia física , situación que la llevó a padecer bulimia.

“Todo esto sin que mis papás se dieran cuenta, a los quince o dieciséis años y todavía terminando mi carrera. Pasé por un problema muy complicado durante mi vida. Mis papás me aconsejaban a ir a un psicólogo hasta que tuve un accidente que me causó una hemorragia interna. Fue muy fuerte” Kristal Silva

La ex Miss Tamaulipas 2015, Kristal Silva lloró al recordar el difícil momento de su operación del busto a los 21 años de edad y contó que comenzó a vomitar, hecho que la llevó al hospital donde perdió más de dos litros de sangre y estuvo al borde de la muerte.

“Salgo del quirófano y me habían dicho que era muy probable que me quitara el implante y tenga que estar así hasta que se me recuperaran los tejidos. Esperaba verme espectacular el día de mi graduación y lo primero que hago es levantar la manta y ver mi seno mutilado, no había manera de operarme de una forma estética. Yo me quería ver bonita y me pregunté ¿por qué vomitar?” Kristal Silva

Kristal Silva aprendió a cuidarse

Kristal Silva se recuperó física y emocionalmente. Para ello, enfrentó sus inseguridades, trabajó en su autoestima y aprendió a entrenar y comer sanamente. De igual forma, manifestó que comprendió lo bella que es y se hizo más fuerte y enfrentó que ahí, en pleno quirófano, estuvo a punto de padecer un infarto.