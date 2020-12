Kristal Silva ha dejado boquiabiertos a miles de sus seguidores

Kristal Silva ha dejado boquiabiertos a miles de seguidores con una de sus más recientes publicaciones en Instagram.

En la publicación se puede ver a la conductora Kristal Silva posando de distintas maneras. Si bien sus ojos son los primeros que roban la atención, su outfit está muy bien combinado: una blusa color negro transparente y un diminuto short de color vino y elaborado con piel.

Kristal Silva luce elegante y atrevida en Instagra,

La guapísima conductora de Venga La Alegría siempre ha destacado por su "elegancia y bellaza" dentro de TV Azteca. Si hablamos sobre las mujeres más bellas de la televisión mexicana, tenemos que mencionar a Kristal Silva, una talentosa mujer originaria de Tamaulipas.

Kristal Silva logró crear un atuendo elegante pero atrevido, algo que es de destacarse porque es una combinación difícil de ejecutar a la perfección.

Desde luego que las reacciones y comentarios no se hicieron esperar por parte de los internautas, a tan solo unas horas de haberse publicado, las fotografías alcanzaron más de 40 mil me gustas y cientos de comentarios, donde las palabras positivas, piropos y buenos deseos no faltaron.

“La más hermosa de TV Azteca". "Hermosísima, están maravillosas tus botas y lindos ojos". "Que tengas excelente noche siempre has tenido una belleza sin igual". "Demasiado hermosa chiquita, Kristal, muy linda y carismática conductora de Venga La Alegría","No cabe duda que eres de las más guapas de México", fueron algunos comentarios por parte de sus seguidores.

Kristal Silva, de 28 años de edad, tiene gran talento a la hora de elegir sus outfits, podría decirse que cada vez que la modelo publica una nueva fotografía las redes sociales se vuelven una bomba.

Es importante mencionar que detrás de cada fotografía de Kristal Silva hay miles de horas de ejercicio y una buena dieta. Muchas veces la conductora ha dejado ver que es muy estricta en su alimentación.