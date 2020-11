Kimberly Loaiza, ha sido cuestionada por sus fans por un un nuevo supuesto nuevo embarazo.

Desde hace varias semanas los fans de la youtuber Kimberly Loaiza la han criticado por supuestamente haber subido algunos kilos de peso, preguntándose si ya espera su segundo hijo, junto a su pareja Juan de Dios Pantoja.

La famosa cantante ha sido asediada noche y día por sus seguidores, quienes quieren saber si espera ya su segundo hijo, es por ello que decidió grabar un nuevo video en su canal titulado “Kim Responde”.

Ahí, la joven cantante habló sobre su notorio aumento de peso y hasta reveló la razón por la que ha estado usando ropa más holgada, pues ahí confesó que no espera su segundo hijo, pues lo hace simplemente para una operación estética que tendrá próximamente.

Es por ello que la bajacaliforniana compartió este día un nuevo video en su canal de YouTube donde aclara esta situación asegurando que su subida de peso.

Kimberly Loaiza en constantes ocasiones ha hecho video de algunos retos extremos, o respondiendo preguntas, sin embargo en pocas ocasiones a hemos visto haciendo esta dinámica el título de su video fue "¿Qué prefieres? Extremo Kimberly Loaiza".