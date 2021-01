Kimberly Flores dijo que el trabajo siempre se debe de respetar

Kimberly Flores finalmente usó su cuenta de Instagram para sincerarse de la dura polémica de que si había trabajado como bailarina exótica en un table dance, luego de que su madre la señora Becky Colombani difundiera dicha información en el 2019.

Mucho se habló sobre el pasado de Kimberly Flores y en cada polémica, la sexy modelo ha salido a dar la cara, tal como sucedió recientemente en redes sociales luego de que fuera cuestionada en redes sobre si en algún momento de su vida había trabajado como bailarina exótica en un table dance.

Ante el cuestionamiento directo que uno de sus seguidores le hizo a Kimberly Flores, de 31 años de edad, a través de una dinámica de preguntas y respuestas, la esposa de Edwin Luna respondió con un contundente "no" y dijo que cualquier trabajo debe ser respetado.

"No, no es cierto (que trabajé en un table dance) pero creo que si hubiera trabajado ahí, lo hubiera dicho. A mucha honra, trabajo es trabajo y se respeta el trabajo de cada quien" Kimberly Flores

"Toda la vida ha sido mi mamá": Kimberly Flores sobre su abuela

Aunque fueron muchos los señalamiento que hizo su madre de Kimberly Flores, se ha limitado a decir que encontró en su abuela un amor de madre pues la cuidó desde que tenía la edad de 2 años.