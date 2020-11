Kimberly Flores desborda sensualidad con su destapado 'outfit' negro.

Kimberly Flores causó furor a seguidores al compartir varias imágenes mediante su cuenta de Instagram, donde presumió su radiante belleza y figura con un sensual atuendo.

La artista guatemalteca sorprendió a sus fanáticos de redes sociales, presumiendo con ellos la espectacular lencería que usó para una sesión de fotos.

La modelo y cantante vistió una espectacular faja de color negro que le acentuó su figura, pues en diversas fotografías se muestra muy coqueta.

La publicación de Kimberly causó revuelo entre sus más de 1.5 millones de seguidores, quienes de forma casi inmediata le dejaron cientos de piropos.

“Amo la skin clásica porque aparte de moldear mi figura me ayuda con mi postura. No puedo dejar de usarla siempre que estoy en casa, es una faja que no se marca, no se dobla, no quema, no lastima” Kimberly Flores

¿Cómo va la carrera musical de Kimberly Flores?

Luego de haber lanzado el éxito de "Vacilar", Kimberly Flores estrenó este año un segundo tema con video oficial, titulado " Mejor me quedo sola" . El tema ha logrado más de 400 mil reproducciones en tan solo algunos días de su publicación.

Desde Guatemala, su país natal, la esposa de Edwin Luna compartió con varios medios lo feliz que estaba con este tema y expresó que cuando llegó a su vida le encantó, comenzando de inmediato a armar un grupo de ideas para su video y vestuario.

Y es que Kim se está abriendo paso dentro del mundo de la música urbana con pasos firmes, sin embargo no ha tenido muy buena aceptación, pues sus temas han sido muy criticados.