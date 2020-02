"Un vato guapo": Critican musculatura de Kimberly Flores

Kimberly Flores recibió comentarios negativos en su reciente publicación en Instagram donde aparece en sexy bikini.

Kimberly Flores, esposa del cantante Edwin Luna publicó recientemente una fotografía en Instagram donde luce una tonificada anatomía en traje de baño rosa.

De inmediato su candente foto arrancó suspiros, "entre más duro sea los entrenamientos, más rápido serán los resultados" ,fue el mensaje con el que describió la imagen, logrando en tan solo unas horas 63 mil likes y cientos de comentarios.

La modelo guatemalteca recibió muchos elogios por su cuerpo, "Cuerpazo", "estás lo que le sigue de bella", "felicidades hermosa, se nota el esfuerzo", "hermosa mujer", "esa es la actitud", son algunos de los comentarios.

Sin embargo Kimberly Flores no solo recibió buenos comentarios, sino también muchas críticas. Varios usuarios de Instagram mencionaron que la modelo parecía hombre. "No te ves tan femenina", "te vez muy marcada, ¿a Edwin le gustará así?", "pero si ya vas agarrando cuerpo de hombre", "No me gusta como te vez", entre otros.

Kimberly explotó al ver los comentarios por parte de sus haters y no dudó en retar a uno de ellos: "Te reto a que me envíes una foto así parada, ya que así cualquiera".

Finalmente Limberly resaltó que ella esta feliz y satisfecha con los resultado que ha tenido gracias a su extrema rutina de ejercicios y alimentación.