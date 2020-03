La socialité alentó a sus seguidores a comprar sus productos a fin de donar el 20% de las ganancias

Muchas personas se han visto gravemente afectadas debido a la pandemia del coronavirus, por lo que algunas celebridades han decidido donar dinero para apoyar a los afectados por esta enfermedad.

A través de las redes sociales Kim Kardashian fue duramente criticada por querer lucrar con crisis del coronavirus , luego de que alentará a sus seguidores a comprar sus productos para donar el 20 por ciento de las ganancias a los afectados por el Covid-19.

En su cuenta de Instagram, Kim anunció que su marca Skims donará el 20% de sus ganancias a baby2baby , organización que busca brindar pañales, mantas, productos de higiene, útiles escolares y más a familias afectadas por el Covid-19.

A pesar de que la socialité intentará mostrar un gesto de apoyo a las personas, los usuarios la tacharon de aprovecharse de esta difícil situación para poder ganar dinero y de no ser empática con quienes se han visto afectados por el coronavirus.

“Tienes dinero más que suficiente para ganar millones sin engañar a la gente para que compre tus cosas malas, en lugar de tratar de obtener ganancias de la miseria de otras personas que tal si te disculpas por la basura que has hecho y ayudas sin esperar ganancias", fue una de las criticas que recibió.

Otro usuario le señaló al incitar las compras está poniendo en riesgo la salud de las personas que se encargan de la logística de sus productos: “Ok, pero ¿por qué no donar de cualquier manera? Tienes más que suficiente. No pongas en riesgo a los choferes de entrega y al personal del servicio para que alguien pueda comprar ropa interior de 50 dólares"

Incluso algunos le puntualizaron que ella tenía la capacidad de donar dinero sin impulsar su negocio.

“Debería donar dinero directamente y no tratar de impulsar su negocio alentando a las personas que luchan durante una pandemia global a comprar su ropa", “¿Millones de personas no tienen trabajo y usted les pide que compren sus productos para que puedan donarles un pequeño 20 por ciento? Porque si no te has dado cuenta las mismas personas a las que las que estás alentando a comprar tus cosas son las personas sin trabajo y que luchan contra las necesidades básicas”.

Hasta el momento, Kim Kardashian no se ha pronunciado respecto a todas las críticas que ha recibido.