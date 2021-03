El estilista de Kim Kardashian la fotografió mientras dormía... con la boca abierta.

Se perdió el glamour. Kim Kardashian es la burla de Internet por culpa de su estilista Chris Appleton, quien mostró el lado más cómodo y humano de la socialité.

Verás, Appleton le jugó una broma a su mejor clienta. Aprovechó que Kim Kardashian se relajó de más mientras la estaba maquillando para tomarle una foto y subirla a su cuenta de Instagram. La imagen es nada menos que de la expareja de Kanye West sentada sobre una silla donde duerme plácidamente, tanto que abre la boca sin sentido.

No conforme con publicar la graciosa selfie, Appleton puso la imagen como foto de perfil. Alguien quiere iniciar una guerra.

De esto hablamos:

Para no despertar la furia de Kim, el maquillista escribió: “Te amo”, pero la lluvia de burlas no tardó en hacerse presente: “¡Ella te va a matar!”, “Bella durmiente”, “Me encanta su máscara”, “Siempre es interesante cuando un cliente se queda dormido”, “¿Alguien se fijó en el chico del fondo? Parece que está haciendo Tweerking”, “La foto más cruda que he visto”, “¿Ella permitió esto? Sorprendente”, “Yo me parezco, cuando me ponen el shampoo es muy relajante”, se lee entre comentarios.

Kim Kardashian efectivamente estalló en ira

Kim Kardashian sabe perfectamente que una foto de sí misma mientras dormía con la boca abierta se está haciendo viral en Internet, también es consiente quién subió la imagen y por qué, así que rápidamente confrontó a ese hombre.

La empresaria no tardó en reaccionar a su propia fotografía: “¡Te odio! LOL. Estaba exhausta”, le escribió. No conforme, también llevó su enojo a Twitter, donde escribió: ¡OMG! Dios mío, las fotos de perfil de todos ¡Estoy llorando!”.

OMG everyone’s profile pics I’m crying!!! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 1, 2021

Cabe mencionar que esta fue una broma de Chris Appleton, quien al igual que el resto de amigos de Kim, intenta distraerla de sus problemas sobre todo de su reciente separación de Kanye West, a quien hace unos días le solicitó el divorcio.