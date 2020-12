El actor, Kevin Spacey mandó un mensaje de Navidad a través de un video en su canal de YouTube.

Como acostumbra, Kevin Spacey publicó en su canal de YouTube un mensaje para esta Navidad, ya que el actor indicó que, “qué sería de la Nochebuena sin un mensaje de su parte”.

En el video que lleva por título “1-800 XMAS” , Kevin Spacey aparece en un parque y detalló que muchas personas se han acercado a él para compartir sus problemas emocionales, por lo que este año 2020 dedicó su mensaje navideño a la prevención del suicidio .

“Mi habilidad para estar ahí, para ellos, realmente solo ha sido posible por mis propias dificultades”. Kevin Spacey

Sin embargo, Kevin Spacey reveló que ese tipo de problemas lo pueden llegar a rebasar, porque muchos de los que se le han acercado han considerado en quitarse la vida , tal es el motivo por el que el actor quiere adoptar un enfoque diferente este año, para “reconocer su dolor”.

Kevin Spacey pide a los que sufren no terminar con su vida

El protagonista de “Cadena de Favores”, Kevin Spacey pidió a aquellas personas que sufren emocionalmente que no piensen en terminar con su vida.

“Si estás parado en un lugar en el que ya no puedes permanecer de pie, si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad (…) Cualquiera que sea tu situación te prometo que hay un camino”. Kevin Spacey

Kevin Spacey indicó que en cualquier momento existen personas que entienden la situación y pueden ayudar con ese tipo de problemas.

Al final del video, el actor, Kevin Spacey deseó Feliz Navidad a todos, que el 2021 sea un gran año, que todo mejorará y agregó una línea directa para prevenir el suicidio en Estados Unidos.