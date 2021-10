Aplauden a Keanu Reeves por tener una novia de “edad apropiada”

Tras años enteros de ser apodado ‘el novio del Internet’, ‘el novio perfecto’ o ‘el príncipe azul de la vida real’, Keanu Reeves presentó orgulloso a artista Alexandra Grant como su nueva pareja. Entre corazones rotos y gente que les deseó felicidad, los comentarios no se hicieron esperar.

Fue en Los Ángeles, California, durante la alfombra roja de la gala LACMA Art+Film presentada por Gucci que la pareja se dejó ver por primera vez en público. Ella llevaba un elegante vestido estilo túnica en color azul marino decorado con cinturones negros bordados con pedrería y él, sobrio como siempre, llevaba un traje de tres piezas con camisa y corbata, todo en negro.

Sin embargo, una de las cosas que más se ha destacado hasta el momento de la nueva pareja favorita de los espectáculos son las edades de ambos: Keanu tiene 55 y Alexandra 46. Y es que la gente no da crédito a que el galán de galanes haya decidido salir con una mujer mayor de 40 años.

En Twitter, decenas de fans le han aplaudido a Reeves por no hacer como otros que cambian periódicamente de pareja con tal de estar con una que no rebase los 30 o al menos a quien le lleven más de una década de experiencia (y eso que entre estos enamorados hay 9 años de diferencia).

The bar is so low for men everyone is losing their minds congratulating Keanu Reeves for dating a woman who is *only* 9 years younger than him