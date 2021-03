Kate del Castillo muestra las consecuencias de su accidente

Kate del Castillo se sometió a una cirugía tras fracturarse un dedo por accidente.

Con la boca abierta y sin habla se quedaron los seguidores de Kate del Castillo luego de que la actriz publicara en sus historias de Instagram una foto de sí misma luciendo gorro, cubrebocas, bata azul y en cama de un hospital. La operaron y pocos lo sabían.

Resulta que, de acuerdo al portal Soy Carmín, Kate del Castillo tuvo que someterse a una cirugía tras accidentarse en un set de grabación . Cabe mencionar que actualmente participa en “Armas de Mujer”, la nueva serie de Telemundo.

Kate del Castillo se somete a cirugía @katedelcastillo

¿Qué le pasó a Kate del Castillo?

Se sabe que Kate del Castillo se cayó luego de que uno de sus tacones se enredara en las correas de su bolso , perdió el equilibrio por lo que su peso se concentró en su mano izquierda rompiéndose los ligamentos de su dedo meñique, según mostró la propia actriz en Instagram donde publicó la foto de las consecuencias.

“Nite nite… el dedito ni se nota verdad?” Kate del Castillo. Actriz

La operación afortunadamente fue un éxito por lo que la protagonista de La Reina del Sur se reincorporara a la comedia oscura “Armas de mujer” en los próximas días. En el proyecto de Telemundo, la actriz comparte créditos con Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Besitos en tu dedito creativo como cada célula de tu cuerpo que lo bendigo”, expresó su hermana Verónica, mientras que sus fans agregaron: “¿Qué te pasó?”, “OMG”, “Que descanses. Eres la mejor”, “No se nota pero cuidado para que no te quede chueco”, “Bueno… no me queda más que decir que luces perfecta”, “¿Qué pasó? Recupérate pronto”, “Si no lo mencionas ni me doy cuenta”, le expresan.