Kate del Castillo habla de su relación con Vadhir Derbez

Diversos rumores apuntan que entre Kate del Castillo y Vadhir Derbez tienen una relación amorosa. Respecto a esto la actriz habló de su supuesta relación con el hijo de Eugenio Derbez, quien es su amigo.

La protagonista de la serie La Reina del Sur confesó, durante un programa de radio estadounidense, que se estaría dispuesta a casarse con Vadhir Derbez aunque el tan solo tenga 28 años de edad.

Días después de su revelación, la actriz fue cuestionada al respecto y aseguró que nadie le diría que no al actor y comediante; sin embargo, dijo que por ser hijo de su amigo Eugenio Derbez no se casaría con él.

“¿Quién le va a decir que no a Vadhir? Lástima que soy amiga del papá, sino no me sentiría mal, con eso de que se me da con los chavitos”

Kate del Castillo. Actriz