"En todas las familias hay una Sarita", dice hermana de Kate del Castillo

Nadie olvidará el drama familiar que José Joel, Marysol y Sara Sosa protagonizaron este 2019 a poco de la muerte de José José, el padre de todos ellos. Polémica que sigue vigente.

Verás, las críticas y las burlas hacia la hija menor del interprete mexicano continúan, lo que significa que su nombre sigue en boca de todos y es que sigue siendo “la villana más odiada de México”.

Por lo anterior, recientemente Sarita Sosa salió a relucir en una conversación que Verónica del Castillo sostuvo con el programa de espectáculos Ventaneando, donde reveló que sus padres ya tienen preparado su testamento.

Sincerándose, la hermana de Kate del Castillo asegura que su padre Eric del Castillo recientemente le reveló su deseo de vivir en La Casa del Actor en caso de que su esposa doña Kate Trillo falleciera antes que él.

Indicó que la más grande preocupación de su papá es qué pasará con doña Kate cuando él falte, tema con el que la periodista bromea un poco.

“Le digo no te preocupes, que aunque en todas las familias hay una ‘Sarita’, aquí no hay ‘Sarita’… entonces no te preocupes que vamos a ver por ella y todo va a estar muy cuidada y protegida hasta el final”

Verónica del Castillo. Periodista