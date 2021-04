Kassandra Estupiñan se burla de apariencia de la ganadora de ‘La más draga 3’

Kassan Estupiñan, Nuestra Belleza Sonora en 2014 se burló de la apariencia física de un hombre, quien resultó ser la ganadora de 'La más draga 3'.

Kassandra Estupiñan se burla de Aviesc ganadora de ‘La más draga 3’.

Hace unos días Kassandra Estupiñan, quien fuese Nuestra Belleza Sonora publicó una fotografía en donde se burla de la apariencia física de un hombre que come a un lado suyo.

“El wey que está ahí se parece al del meme” Kassandra Estupiñan en su historia de Instagram.

La "influencer", Kassandra Estupiñán se burló de @AviescWho y lo compartió en sus historias de Instagram, comparándolo con un personaje que se hizo viral hace unos años. A los minutos borró la historia y puso su cuenta privada después de que los fans de Aviesc fueron a defenderle pic.twitter.com/7QNOOVg93X — La Grupa (@NotLaGrupa) — La Grupa (@NotLaGrupa) April 23, 2021

Sin embargo, minutos más tarde se desató el hate contra la también influencer, pues se trataba de Aviesc Who?, la ganadora de ‘La más draga 3’.

Por su parte, Aviesc comentó que no es fácil lidiar con personas que se burlan de tu apariencia , pues una lucha que ha tenido constante por años.

“Pon tú que si me parezca, pero no es válido burlarse de la apariencia de las personas, toda la vida me he sentido mal por mi aspecto y he aprendido a amarme. Lo diver es que me le puse de frente y no tuve que decir nada para que se cagara”. Tweet de Aviesc Who?

Pon tú que si me parezca, pero no es válido burlarse de la apariencia de las personas, toda la vida me he sentido mal por mi aspecto y he aprendido a amarme. Lo diver es que me le puse en frente y no tuve que decir nada para que se cagara. pic.twitter.com/b8JcYL8lU2 — La Perra Rabiosa de la Moda (@AviescWho) — La Perra Rabiosa de la Moda (@AviescWho) April 23, 2021

Twitteros señalaron que Kassandra prosiguió a borrar sus historias y a cambiar su perfil a privado, después de la cantidad de hate que le llegó.

¿Quién es la ganadora de ‘La más draga 3’?

Conocida como Aviesc, es quien resultó ganadora en ‘La más draga 3’ una competencia sobre modelaje Drag de mexicanas.

Aviesc Who?, ganadora de 'La más draga 3'. Tomada de video

Este concurso es transmitido exclusivamente por Youtube y es uno de los desfiles más importantes en América Latina .

Durante su coronación, Aviesc explicó que el uso de máscaras en sus vestuarios le ayuda a ocultar su apariencia física real .

“Siempre he utilizado el recurso de la máscara porque de alguna manera siempre he sido un niño asustado, he tenido una vida difícil y siempre he tratado de esconderme. Siempre he tenido inseguridades y me da mucho miedo que vean lo que hay debajo”. AviesC, en la final de 'La más draga 3'.

Además, esta Draga tiene su propia marca de ropa mexicana para todos los estilos y gustos.