"Ustedes son igual de imperfectos que yo": Karla Panini explota contra los haters

La comediante no se queda callada y arremete contra las personas que juzgan su vida.

Karla Panini no aguantó los nuevos ataques que le han hecho los usuarios en redes sociales, por lo que no dudó en defenderse y arremetió mediante un video: "ustedes son igual de imperfectas que yo", sentenció.

Por primera vez la también locutora estalló contra sus seguidores, luego de que Rubén Luna, hermano de la fallecida comediante Karla Luna, compartió en sus redes sociales un video donde señaló que Karla Panini y Américo Garza solo han causado más dolor a su familia desde la muerte de su hermana.

Recordemos que a los pocos días de morir Karla Luna su ex esposo Américo Garza (hoy esposo de Karla Panini) se llevó a sus hijas Nina Victoria y Sara Valentina, por lo que Rubén se sinceró con sus seguidores y dijo que hasta la fecha no sabe nada de sus sobrinas, pues no tiene contacto ni por llamadas y mucho menos en persona.

Ante esto la ex "comare güera" ha recibido ataques y críticas en redes sociales. Sin embargo Panini no se quedó callada y mandó el siguiente mensaje a todas las personas que la han estado atacando.

"Hoy esta actitud y esta cara que me ven es de una mujer o de una persona harta, nefastiada, nunca vamos a llegar a ser perfectos, somos humanos, somos de carne. Brujeres, mujeres hermosas que vienen a esta cuenta bufándome y atacándome, muchachas de ustedes son igual de imperfectas que yo, que yo he sido, que yo soy. Karla Panini. Comediante

Panini quien supuestamente traicionó a su mejor amiga Karla Luna al meterse en su matrimonio con América Garza, mencionó que las mujeres están en una lucha por igualdad y a su vez, se atacan entre ellas mismas, asegurando que la lengua es la primer arma para matar a una persona.

