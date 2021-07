Kanye West ofrece disculpa a Kim Kardashian por revelar “secretos de familia”

Tras las polémicas declaraciones en torno a su matrimonio, Kanye West recurrió a su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa a Kim Kardashian.

El rapero estadounidense reconoció que no ha apoyado a su esposa como ella siempre lo ha hecho. Por lo que en su mensaje pidió perdón por haber ventilado secretos de su familia.

La polémica en torno a la familia Kardashian surgió luego de que Kanye West anunció que se lanzaría como candidato a la presidencia de Estados Unidos.

En su primer discurso de campaña presidencial, el famoso reveló que tanto el cómo su esposa habían considerado el aborto en 2012, cuando la socialité se encontraba embarazada de North West.

Estas declaraciones generaron gran polémica. La controversia continúo cuando a través de su cuenta de Twitter reveló que desde hace mucho estaba tratando de divorciarse.

Posteriormente se reveló que Kanye West padece de un trastorno de bipolaridad y todos sus mensajes fueron eliminados. Pero el rapero volvió a causar controversia al pedirle perdón a Kim Kardashian por las declaraciones emitidas.

En su cuenta de Twitter, el famoso señaló que no debió de haber hecho público algo que era privado en su familia.

De acuerdo con el rapero, su esposa lo ha apoyado siempre y él no le correspondió de esa misma manera.

Kim I want to say I know I hurt you. Please forgive me. Thank you for always being there for me.