Kalimba desea que salga la verdad en el caso de Ricardo Crespo

Tras ser acusado años atrás de abuso sexual, Kalimba habló sobre detención de Ricardo Crespo y espera que se haga justicia.

En 2011 Kalimba fue acusado de abusar sexualmente de Daiana Guzmán, una menor de edad que conoció supuestamente en un antro donde el famoso trabajó como DJ.

A diez años de haber estado en la cárcel, el cantante habló sobre el caso de Ricardo Crespo. El actor se encuentra detenido tras ser denunciado por abuso sexual en contra de su hija de 14 años.

Kalimba desea que se haga justicia en el caso de Ricardo Crespo

En entrevista con el programa ‘Despierta América’ Kalimba opinó sobre las acusaciones de abuso sexual en contra de Ricardo Crespo.

En el video el famoso destacó que se debe de ser imparcial y hasta que las autoridades no den un veredicto no se debe de inclinar la balanza hacia un lado.

“Yo no me voy a meter ahorita a decir ‘bueno, pobrecito porque es horrible’, no sé si pobrecito porque no sé si lo hizo, tampoco puedo decir ‘pobrecita ella’, no sé si pobrecita porque no sé si es mentira, no puedo yo inclinar la balanza hacia ningún lugar” Kalimba

Kalimba destacó que lo único que desea es que salga la verdad y se pueda hacer justicia.

“Lo único que me corresponde decir es ‘deseo que salga la verdad, deseo que ambos después de esto encuentren paz y estén bien fuertes’” Kalimba

El cantante puntualizó que solamente Ricardo Crespo y su hija saben lo que realmente pasó, pero recordó que acusaciones de este estilo pueden destruir la vida de una persona.

“Para eso existe un juez y para eso existe una ley, fuera de eso, todos los que podamos participar alrededor debemos ser inteligentes y sabios, y debemos entender que ninguno de nosotros tiene la verdad” Kalimba

Por último Kalimba dejó en claro que ya había perdonado a Daiana Guzmán por la acusación de abuso sexual en su contra y destacó que no existe ninguna clase de rencor aunque ese momento fue muy difícil.