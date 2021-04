Kali Uchis derrochó sensualidad en su cuenta de Instagram

Kali Uchis, quien actualmente es una de las artistas más escuchadas, gracias a su tema viral "Telepatía", compartió en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 2 millones de seguidores una fotografía en la que posa muy sexy.

Kali Uchis aparece en una tina blanca, cubriendo su cuerpo desnudo solo con espuma, la imagen acaparó la atención de sus seguidores quienes de inmediato le escribieron cientos de piropos. La foto la describió con el texto "happy new moon".

"Mi reina te amo", "Mi bebé eres tan hermosa", "aparte de talentosa, eres hermosa", "Me encanta tu música", "Éxito en todo, lo mereces", "me encantas", "Soy tu fan numero 1, no dejo de escucharte", "Eres una diosa", "Kali te admiro mucho", "Muero por verte en vivo", "Eres fantástica", fueron solo algunos de los comentarios en la fotografía de Kali Uchis en Instagram.

Recordemos que Kali Uchis, se ganó su grammy 2021 en la categoría Mejor Álbum Dance con Kaytranada por la canción "10%".

Kali Uchis canta Telepatía tema viral en TikTok

Seguramente has escuchado en redes sociales el tema que dice: " Quién lo diría, que se podía hacer el amor por telepatía" . Ese famoso tema que fue lanzado el 18 de noviembre del 2020, es de la cantante Kali Uchis.

Kali Uchis es una exponente del nuevo pop que tuvo una gran conexión con el público LGBT+ quien la ayudó a posicionarse como la nueva diva de la música latina en tan solo unos meses.

En las últimas semanas ha sido tal el éxito de "Telepatia" que esta canción además de ser en un himno gay, ahora es una canción global que disfrutan todas las edades. Este sencillo se desprende de su segundo álbum de estudio de Kali Uchis, "Sin miedo", del Amor y Otros Demonios.

Kali Uchis con su tema viral cuenta con un promedio de cuatro millones de reproducciones diarias, el sencillo es número dos en el listado de 200 de Spotify México, número siete en el listado Global 200 y número 11 en el listado 200 de Estados Unidos.