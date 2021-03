Tras ser acusado de lavado de dinero, Julión Álvarez reveló que se encuentra preocupado por sus hijas, ya que no quieren que sean rechazadas.

En 2017, Julión Álvarez vivió uno de los momentos más complicados de su carrera y es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó por presunto lavado de dinero.

A cuatro años de ser vinculado al narcotráfico, el cantante reveló que esta situación no sólo le ha afectado en su carrera musical, sino también a nivel personal ya que ha sufrido de discriminación.

Julión Álvarez revela que tras discriminación vio llorar a su esposa

En entrevista para ‘Ventaneando’ Julión Álvarez reveló que la acusación de lavado de dinero en su contra ha afectado más a su familia.

En el video el cantante reconoció que desde que fue vinculado al narcotráfico ha sufrido discriminación en distintos lugares, esta situación le habría afectado a su esposa Nathaly Fernández.

“A mí ya me tocó vivir la discriminación, así tal cual de: ‘Por favor, aquí no puede estar, por favor retírese’. Yo de: ‘Que se quede mi señora y yo ya me voy’, y fue de: ‘No, por favor, retírese’” Julión Álvarez

Julión Álvarez confesó que tras esta situación pudo ver a su esposa llorar ya que fueron discriminados en ese lugar.

“Llega un momento en el que digo: ‘Está bien, gracias con permiso, ahí nos vemos’. Me voy y después veo llorar a mi señora” Julión Álvarez

En este sentido, el artista destacó que le preocupan mucho sus hijas, ya que no quiere que ellas paguen por las acusaciones en su contra.

“Cuanta gente no carga con las responsabilidades y los actos de alguien más. En mi caso, como no hay, yo estoy seguro de lo que he hecho y cómo lo he hecho. Yo tengo la responsabilidad de que al rato no me las rechacen en algún colegio o como amiguitas de fulano. Esa tarea la tengo” Julión Álvarez

Julión Álvarez se mostró tranquilo pues aseguró que sabe que no lo hizo y que pronto podrá aclarar su situación legal, aunque destacó que también ha sido discriminado en los bancos.

“Es algo que desgraciadamente afecta todo: desde cuando se bloquean las cuentas, después que se desbloquean en México, pero para algunos bancos no soy cliente grato” Julión Álvarez

Antes de finalizar el video, el cantante destacó que su proceso legal para poder limpiar su nombre de las acusaciones de lavado de dinero se ha parado debido a la pandemia por el Covid-19.