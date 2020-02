¡Por una fiebre! Julio Preciado regresa al hospital

Salud de Julio Preciado tiene muy preocupados a sus fans, ante esto el cantante mandó un mensaje en Instagram.

Fue el 13 de enero, Julio Preciado, de 53 años de edad, anunció que su hija Yuliana, de 20, le donaría un riñón. El cantante reveló que debía permanecer en el hospital mínimo 40 días para estar en observación.

Sin embargo el pidió a los doctores que lo dejaran ir a su hogar, en Mazatlán, Sinaloa pues había tenido una gran evolución y su recuperación iba bastante avanzada, debido a esto el cantante Julio Preciado se pudo ir a casa.

Aunque el cantante regresó a casa con cuidados especiales, tales como no poder acercarse a sus mascotas y que todos en casa debían usar cubre bocas, así como también antes se mandó a esterilizar el lugar para que la salud del cantante no corriera ningún peligro.

Pero este 14 de febrero se dio a conocer mediante un mensaje en Instagram que el artista había regresado a Guadalajara, Jalisco, ya que el pasado jueves presentó una fiebre.

Julio anunció en su cuenta de Instagram que estaba estable, que nadie se preocupara, que había sido una fiebre normal y que el trasplante no se había visto afectado.