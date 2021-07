La pelea entre Julio Preciado y Natanael Cano no termina, pues en entrevista para ‘Suelta la Sopa’ el joven volvió a señalar que no conocía al músico de regional mexicano.

Esta situación molestó a Preciado y aseguró que si el representante de los corridos tumbados sigue “metiéndose más cochinadas” va a terminar peor de lo que esta.

En un encuentro con el programa de Telemundo el cantante puntualizó que Natanael Cano debería de conocer sus raíces.

Julio Preciado puntualizó que si es molestó que el joven continúe en su nube y no se de cuanta lo importante que es conocer sobre la historia del género grupero.

Sobre la foto en la que Cano posa junto a El Coyote, el ex vocalista de La Banda el Recodo detalló que se trató de una estrategia porque ambos son parte de la misma disquera, pero negó que se vaya a dar un dueto ya que aseguró que éste último puso como condición jamás hacer un dueto con el Rey de los Corridos Tumbados.

El cantante de música regional mexicana también fue cuestionado sobre la reciente polémica de Natanael Cano quien lanzó un balón desde un edificio. Ante esta situación Julio Preciado aseguró que esos actos los realiza por “meterse cochinadas”

Para finalizar su entrevista con ‘Suelta la Sopa’, Julio Preciado señaló que no le desea ningún mal, pero puntualizó que a él no le gusta su estilo.

“Yo no lo deseo ningún mal, al contrario, que bueno que le siga yendo bien por el bien de la música regional mexicana, aunque no me gusta su estilo, pero es muy su rollo y hay que respetarlo”

Julio Preciado