Julio Preciado había anunciado que se este pasado 26 de marzo se sometería a una cirugía de bypass

Julio Preciado estaba feliz hace unas semanas porque el pasado 26 de marzo se sometería a una cirugía de bypass gástrico, con el fin de poder bajar de peso y cuidarse de la diabetes que padece, esto como recomendación médica por el trasplante de riñón al que fue sometido en enero del año pasado.

Sin embargo, la intervención quirúrgica no se llevó a acabo y fue el mismo Julio Preciado, en entrevista para el programa De Primera Mano, quien narró los motivos de la cancelación de su cirugía.

El cantante de banda confesó que debido a un medicamento genérico fue hospitalizado de emergencia , pues la mala calidad de este le complicó todo en su salud.

“Yo me estaba tomando un medicamento para soportar la dieta líquida previa a al operación, pero un día antes se me terminó y fui a una farmacia de genéricos. Y resulta que esta medicina se contrapone con las que me tomo para mi transplante” Julio Preciado

Julio Preciado al borde de la muerte

Aunque al principio Julio Preciado sólo tuvo unas molestias, en la madrugada todo se complicó, pues según contó estuvo a punto de perder la vida , ya que tenía la saturación en 60 y la presión en 190.

“Me llevaron al hospital, me controlaron la situación pero la reacción de la medicina me dura de 4 a 5 días en el cuerpo, así que pues ni modo, no me pudieron hacer la cirugía de bypass gástrico” Julio Preciado

Por el momento, el cantante Julio Preciado se encuentra en buen estado, los doctores no le pudieron dar una nueva fecha para su cirugía, ya que tendrán que someterlo a varios estudios nuevos para ver que la sustancia del medicamento genérico no haya causado ningún daño en su riñón.

Finalmente, Julio Preciado señaló que pasará las vacaciones de Semana Santa con su familia en su casa, con el fin de evitar a toda costa contagios de Covid-19.